Освобождение Закотного позволит российским бойцам уничтожить группировку Вооруженных сил Украины в серой зоне на юге Ямполя в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, разрозненные отряды ВСУ на данный момент все еще пытаются покинуть населенный пункт.

Освобождение Закотного закрывает вопрос на юге Ямполя, поскольку здесь длительное время была так называемая серая зона — теперь украинские боевики, которые там еще находятся, будут уничтожены, — отметил он.

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал, что на различных направлениях СВО были ликвидированы пять офицеров украинской армии. Один из них был заместителем командира батальона штурмовой бригады «Лють».

Тем временем оборонные позиции Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области стремительно ослабевают, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, причиной образования брешей на этом участке фронта стала нехватка личного состава и техники. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.