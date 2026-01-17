Готовим пирог «Лещина»: жидкое тесто и начинка из ореховой пасты — десерт, который любит вся семья

Когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать, этот рецепт становится настоящим спасением. Активная готовка занимает 10 минут, а через 40 в вашем доме будет пахнуть свежей выпечкой, и на столе появится теплый домашний пирог.

В глубокой миске смешиваю 2 яйца и 1 стакан сахара (около 200 г). Взбиваю до легкой пены. Добавляю 1 стакан кефира (250 мл) и 1/2 стакана растительного масла (100 мл). Перемешиваю. Просеиваю в жидкую смесь 2 стакана муки (около 320 г) и пакетик разрыхлителя (10 г). Замешиваю гладкое, довольно жидкое тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Форму для выпекания (примерно 22–24 см) смазываю маслом и присыпаю мукой. Выливаю в форму примерно половину подготовленного теста. На него чайной ложкой выкладываю примерно 5–7 ложек ореховой пасты, распределяя ее неравномерными «островками». Аккуратно заливаю оставшимся тестом, стараясь полностью покрыть пасту. Отправляю форму в разогретую до 180 °C духовку на 35–45 минут. Пирог готов, когда он хорошо поднимется, а зубочистка, воткнутая в центр, будет выходить сухой. Даю пирогу полностью остыть в форме, затем аккуратно извлекаю и нарезаю на порции.

