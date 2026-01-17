Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 03:55

В школах России могут ввести отдельные оценки за поведение

Минпросвещения РФ подготовило проект о введении оценок за поведение в школах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство просвещения Российской Федерации разработало проект введения специальной оценки за поведение учащихся, соответсвующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что инициатива направлена на укрепление порядка и повышение ответственности учеников во время образовательного процесса.

Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся, — сказано в документе.

Ранее Минпросвещения утвердило пять этапов действий на случай конфликтной ситуации для руководителей образовательных организаций. Уточняется, что на «каждый этап разрешения конфликта отводится один — три дня».

До этого президент России Владимир Путин призвал компетентные органы обсудить отсутствие в российских школах оценок за поведение. По его словам, он даже не знал, что такие оценки сейчас не ставят в образовательных учреждениях.

