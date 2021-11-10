Срок пребывания иностранцев по электронной визе могут увеличить до 30 дней

Срок пребывания иностранцев в России по единой электронной визе может быть увеличен с 16 до 30 дней. Всего многократные туристические визы в РФ уже получили около 8,5% иностранцев. Об этом на Петербургском международном туристском форуме Travel Hub сообщил замначальника отдела въезда иностранцев консульского департамента МИД Юрий Горбатюк. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил , что 25 августа вступил в силу закон, упрощающий порядок оформления виз для иностранных туристов и позволяющий получить российскую визу сроком до шести месяцев. Всего с 25 августа было выдано 46 300 туристических виз, в том числе 3900 многократных. Изначально разрешённый срок пребывания по этой визе составлял восемь дней, при этом её планируется продлевать и далее.

Эта возможность может обсуждаться тогда, когда у нас будет достаточный опыт и необходимые данные по правоприменительной практике этой визы. Если никаких не будет препятствий, никто не собирается ограничиваться 16 днями, — сказал Горбатюк.

Ранее чиновник заявил, что МИД России не может выборочно ввести единую электронную визу для туристов из государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Этому препятствует отсутствие соответствующих законодательных норм и чисто технические сложности, связанные с обеспечением въезда только из разрешённых стран и только через воздушные пункты пропуска.