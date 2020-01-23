https://static.news.ru/photo/36e1e888-3ded-11ea-b133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу, 24 января, в Москве ожидаются сразу дождь, снег и мокрый снег. При этом в столицу вернётся плюсовая температура.

В пятницу ситуация такова: ночь будет холодной, а вот с утра уже начнётся приближение теплого фронта. Ситуация будет совершенно нестандартная: утром холодно и снег, а затем, уже к середине дня, будет мокрый снег, а следом и дождь. Так что завтра можно будет ощутить все прелести, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Однако метеоролог отметил, что осадки будут не очень обильными, выпадет примерно по 1 мм каждого из них.

Как ранее писал NEWS.ru, синоптики предрекают «розовый» февраль на территории европейской части России. Температура воздуха будет превышать норму на полтора-четыре градуса.