https://static.news.ru/photo/82687272-70ce-11ea-82c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество желающих арендовать загородный дом в Подмосковье за прошедшую неделю выросло на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно данным аналитиков «Avito.Недвижимость», на текущей неделе увеличение спроса по отношению к прошлой достигло 32%.

Портал ЦИАН также за последнюю неделю зафиксировал увеличение числа просмотров объявлений о долгосрочной аренде дач на 69%. Максимальное количество отмечалось 26 марта.

Вероятно, это связано с новостью о предстоящей нерабочей неделе. Количество желающих переехать за город стало больше, — пояснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов в комментарии для РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что всё больше жителей столичного региона планируют обезопасить свою жизнь и здоровье от коронавируса, используя самоизоляцию в бункере.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

В России зарегистрировано 1036 случаев инфицирования. Умерли четыре человека. Медицинское наблюдение из-за подозрения на коронавирус в РФ осуществляется над 166 739 гражданами страны.