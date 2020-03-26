https://static.news.ru/photo/6be28676-6f54-11ea-878b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Всё больше жителей столичного региона планируют обезопасить свою жизнь и здоровье от коронавируса, используя самоизоляцию в бункере. О возросшем спросе рассказал производитель таких сооружений Данила Андреев.

Когда идёт такой мощный информационный фон, люди начинают задумываться о своей безопасности. Увеличилось количество заявок на такие объекты. Если обычно мы делаем 2-3 объекта в месяц — таких защищённых комнат безопасности, то сейчас число заявок увеличилось в несколько раз. Только на ближайший месяц у нас 8–10 заявок, — сообщил «Радио 1» представитель индустрии.

Его компания уже 15 лет специализируется на возведении и обслуживании убежищ гражданской обороны в России. Самый недорогой бункер стоит около миллиона рублей. В зависимости от наполнения и систем безопасности цена может доходить и до пяти миллионов рублей.

Большинство бункеров в России, по словам представителя компании, находится в Подмосковье. На столичный регион приходится более 90% таких объектов.

Киевское, Новорижское, Рублёвское шоссе. Видимо, там сосредоточено максимальное количество платёжеспособных заказчиков. Хотя у нас есть и очень большой объект на Щёлковском шоссе, — добавил Андреев.

Ранее NEWS.ru писал, что миллиардеры не изменяют привычкам, даже когда речь идёт о самоизоляции. От коронавируса они скрываются на личных островах и в бункерах. Состоятельные люди показали, что готовы тратить большие деньги, только бы очутиться подальше от эпицентров распространения вируса. Количество их заказов на покупку и аренду жилья класса люкс заметно увеличилось.

Причём некоторые богачи используют аренду из-за боязни, что их особняки уже инфицированы. Выбирая убежища, миллиардеры отдают предпочтения шотландским замкам, особнякам с бункерами и необитаемым островам в Карибском море. Риелторы отмечают, что в настоящий момент выбор островов для продажи остаётся огромным.

Добираться до новых мест обитания миллиардеры предпочитают на частных самолётах и яхтах. На данный вид транспорта также выросло число заказов.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.