Специально держу пачку творога в холодильнике для такого чуда! Простой рецепт за 20 минут

Возьмите творог, яйца и муку — и создайте волшебные кексы, пока греется духовка. Это гениально простое и невероятно удачное решение, когда хочется порадовать себя свежей выпечкой без долгой возни. Секрет в обычном твороге, который делает текстуру идеальной.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, влажные и пористые кексы с бархатистой мякотью, тонкой золотистой корочкой и сладкими взрывами сухофруктов в каждом кусочке. Они буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 200 г муки, 150 г сахара, 100 г размягченного сливочного масла, 2 яйца, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. ванильного сахара, щепотка соли, цедра лимона или апельсина по желанию и 100 г сухофруктов (например, изюма или чернослива). Разомните творог вилкой. В глубокой миске взбейте размягченное масло с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать. Введите творог и цедру, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и солью. Просейте сухие ингредиенты в творожную массу и аккуратно замесите однородное тесто. Сухофрукты промойте, обсушите и вмешайте в тесто. Разогрейте духовку до 180 °C. Тесто разложите по формочкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте 20–25 минут до сухой зубочистки и румяного бочка. Дайте кексам немного остыть в форме.

