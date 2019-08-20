https://static.news.ru/photo/d4341e1e-c352-11e9-a68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) просит глав МВД, Росгвардии и Следственного комитета проверить информацию о необоснованных задержаниях на митингах в Москве.

Об этом рассказали в самой организации. Речь идёт о незаконном применении сотрудниками силовых структур силы по отношению к участникам митингов в столице 27 июля, 3 и 10 августа.

СПЧ обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, директору Федеральной службы войск национальной гвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, — говорится в сообщении.

В СПЧ уверены, что в некоторых случаях сотрудники правоохранительных органов нарушали права граждан, как участвовавших в митингах, так и не участвовавших. В частности, в распоряжении Совета появилась информация о незаконном применении силовиками специальных средств.

Ранее News.ru писал, что Совет по правам человека при президенте обратился в прокуратуру с требованием провести расследование о применении законодательства при вынесении решений по делам участников митинга за честные выборы, прошедшего в Москве 27 июля.