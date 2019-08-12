https://static.news.ru/photo/7d7b4be6-bd8b-11e9-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Одиннадцатилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который погиб, спасая детей на пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ ранее подписал президент Владимир Путин.

Во время трагедии пятиклассник бросился спасать девочек из загоревшейся палатки. При этом сам он получил тяжелейшие ожоги, из-за которых позже скончался в больнице, передаёт РИА Новости .

Пожар в «Холдоми» случился в ночь на 23 июля. Из 26 палаток полностью выгорели 20. Это случилось всего за шесть минут. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.

Ранее, как писал News.ru, прокуратура Хабаровского края внесла губернатору региона Сергею Фургалу представление с требованием устранить нарушения, способствовавшие пожару в детском лагере «Холдоми». Также надзорное ведомство нашло нарушения в действиях руководства краевых главков МЧС и Роспотребнадзора.