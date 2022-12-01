Спасатель рассказал, как выжить при обрушении потолка Спасатель Штыб: при обрушении потолка важно, как можно скорее выйти из помещения на улицу

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

В случае обрушения потолка важно как можно быстрее попасть из помещения на улицу, рассказал «Невским новостям» спасатель Максим Штыб. При этом следует вызвать службу спасения, чтобы специалисты смогли вызволить пострадавших из под завалов. Эксперт уточнил, что делать это самостоятельно может быть опасно для пострадавших.

Если в торговом или бизнес-центре упал потолок, то я рекомендую посетителям максимально быстро уйти из этого помещения через ближайший выход на улицу. И параллельно вызвать спасателей, чтобы они могли быстро прибыть и оказать помощь тем, кто оказался под завалами, — предупредил Штыб.

Спасатель подчеркнул, что пытаться самостоятельно помочь пострадавшим от завала не следует. Можно лишь попробовать обеспечить им дыхательные пути, если они оказались закрыты, добавил специалист.

В жилом доме в Краснодаре ранее частично обрушился балкон, в результате чего пострадали трое людей. Большие повреждения получил и припаркованный под окнами автомобиль, в котором на момент ЧП никого не было. Инцидент произошел на улице Крылатской в ЖК «Западный город», жильцы которого уже неоднократно жаловались на некачественные балконы. Прокуратура Краснодарского края начала проверку с привлечением специалистов Госстройнадзора и органа государственного жилищного контроля.