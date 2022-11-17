В Краснодаре обрушился балкон с людьми

Фото: Прокуратура Краснодарского края

В жилом доме в Краснодаре частично обрушился балкон, в результате чего пострадали трое людей, сообщает KP.RU. Большие повреждения получил и припаркованный под окнами автомобиль, в котором на момент ЧП никого не было. Инцидент произошел на улице Крылатской в ЖК «Западный город», жильцы которого уже неоднократно жаловались на некачественные балконы. Прокуратура Краснодарского края начала проверку с привлечением специалистов Госстройнадзора и органа государственного жилищного контроля.

Предварительно установлено, что в результате падения кирпичной кладки пострадали люди и имущество автовладельца. Во время проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям произошедшего, в том числе качеству выполненных строительных работ при возведении указанного многоквартирного дома, — уточнили в местной прокуратуре.

Жители соседних домов рассказали, что в квартире, где произошло ЧП, было застолье, в ходе которого трое людей начали драться на балконе и в итоге упали вниз вместе с ограждением. Пострадавших госпитализировали и сейчас они находятся под наблюдением медиков.

В Следственном комитете Сочи ранее сообщили, что в больнице скончался единственный выживший после обрушения балкона в центральном районе города мужчина. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с переломами позвоночника и таза. Мужчина находился в тяжелом состоянии.

Трагедия в Сочи произошла вечером 6 ноября. В квартире находились три человека: мужчина из Ивановской области, снимавший квартиру у знакомых, его подруга и их общий приятель. Компания выпивала. В определенный момент они вышли на балкон покурить. Через несколько минут балкон рухнул, мужчина и его приятельница погибли на месте, их знакомый с переломами позвоночника и таза был госпитализирован.