Спасатель объяснил, как обезопасить себя от падающих с крыш сосулек Спасатель МЧС Халилов посоветовал не стоять на крыльце зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы обезопасить себя от падающих сосулек с крыш, не следует стоять на крыльце, а выходить и входить в здание нужно быстро, посоветовал аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов. В беседе с «360» специалист уточнил, что небольшой кусок льда при падении на голову может привести к травмам шейных позвонков и сотрясению.

Заходить или выходить из здания нужно быстро и не задерживаться на крыльце. Даже небольшой кусок льда при падении на голову может повредить шейные позвонки и нанести черепно-мозговую травму, — отметил спасатель.

Халилов уточнил, что зимой нужно смотреть не только под ноги, но и вверх, чтобы вовремя заметить нависающий кусок льда или огромный ком снега. Если при выходе из дома с крыши падают небольшие сосульки, необходимо прикрыть голову шапкой, рукой или капюшоном и пройти как можно быстрее.

Спасатель подчеркнул, что не надо сразу же бежать на помощь человеку, на которого упал лед. Он пояснил, что это чревато травмами, ведь за одной глыбой может оторваться другая, и тогда пострадавших будет больше. Он посоветовал дождаться врачей и не трогать травмированного человека. Кроме того, важно не пускать на опасную территорию других свидетелей произошедшего.

Глыба льда ранее едва не убила двух женщин у выхода со станции метро «Смоленская» в центре Москвы. По словам очевидцев, одна из пострадавших потеряла сознание. Первую помощь им оказали прохожие, которые и вызвали скорую.