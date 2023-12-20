Глыба льда рухнула на двух женщин у метро в центре Москвы

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Глыба льда едва не убила двух женщин у выхода со станции метро «Смоленская» в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел утром 20 декабря. По словам очевидцев, одна из пострадавших потеряла сознание. Первую помощь им оказали прохожие, которые и вызвали скорую.

Глыба льда рухнула на двух женщин, которые шли рядом с выходом со станции метро «Смоленская». Обе женщины упали от сильного удара. Одна из них потеряла сознание, но позже начала шевелить рукой, — рассказал очевидец.

Ранее тульские следователи возбудили уголовное дело после того, как наледь с крыши здания упала на 71-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с полученными травмами. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании.

Также сообщалось о падении снежной глыбы на трехлетнюю девочку в Ярославле. Ее госпитализировали. Следователи также организовали доследственную проверку. На опубликованных кадрах видно, как взрослый везет ребенка на ледянке по тротуару вдоль строения и в какой-то момент с крыши падает глыба. Врачи устанавливают степень тяжести травм девочки.