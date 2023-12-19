Момент падения снежной глыбы на ребенка в Ярославле попал на видео Трехлетнюю девочку госпитализировали после падения снежной глыбы в Ярославле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На трехлетнюю девочку в Ярославле упала снежная глыба, ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба Следственного управления регионального СК. В связи с произошедшем организована доследственная проверка. Врачи устанавливают степень тяжести травм девочки.

На кадрах видно, как взрослый везет на ледянке ребенка по тротуару вдоль строения. В какой-то момент с крыши на ребенка падает глыба снега. Сопровождающий девочки заметил падение глыбы, однако времени среагировать у него не было.

19 декабря сообщалось, что крупная глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком в Санкт-Петербурге. Ребенка увезли в больницу, где врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Отмечалось, что в результате падения льда сильно помяло коляску.

До этого четверо жителей Санкт-Петербурга получили травмы в результате падения ледяных глыб с крыш домов. Серьезнее всех пострадал 60-летний мужчина, у которого диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб темени и закрытый перелом грудины. Состояние мужчины оценивалось как удовлетворительное.

В декабре глыба льда пробила окно и залетела в квартиру в Подольске. Жильцы дома на Большой Серпуховской рассказали, что сосулька влетела в окно на первом этаже, упала рядом с детской кроваткой и чуть не задела двухлетнего ребенка.