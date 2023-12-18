Четыре человека пострадали при падении ледяных глыб с крыш в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четверо жителей Санкт-Петербурга травмированы в результате падения ледяных глыб с крыш домов, сообщает РЕН ТВ. Серьезнее всех пострадал 60-летний мужчина, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб темени и закрытый перелом грудины. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он находится под наблюдение врачей.

Накануне за медпомощью обратилась 54-летняя женщина, на которую глыба льда упала на углу Малого проспекта Васильевского острова и 7-й линии Васильевского острова. У нее закрытая черепно-мозговая травма, ушиб темени и подозрение на сотрясение мозга.

На Среднем проспекте Васильевского острова получил ушиб темени и гематому 18-летний юноша. Кроме того, в одну из больниц города вечером 17 декабря доставили девушку, пострадавшую из-за падения сосульки на голову.

Ранее эксперт по ЖКХ Юлия Белехова разъяснила, как получить компенсацию за упавший на голову с крыши или балкона снег. По ее словам, все зависит от того, на чьем балансе находится здание или балкон. В случаях с многоквартирными домами ответственность обычно несут управляющие компании, ТСЖ или ЖСК.