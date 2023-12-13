Глыба льда пробила окно и залетела в квартиру в Подольске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большая глыба льда пробила окно и залетела в квартиру в Подольске, пишет Telegram-канал «Подольск». По его данным, инцидент произошел во время чистки крыши дома.

Как рассказали жильцы дома 36/1 на Большой Серпуховской, сосулька влетела в окно на первом этаже, упала рядом с детской кроваткой и чуть не задела двухлетнего ребенка. Хозяйке пострадавшей квартиры обещали заменить стекло, но пока этого не произошло, сообщает канал.

В ноябре россиянам объяснили, куда жаловаться на падающие с крыш сосульки и снег. Юрист Александр Хаминский заявил, что о таких инцидентах нужно сообщать в экстренные службы. Если падение сосулек или глыб льда с крыши нанесло ущерб здоровью человека или повредило его имущество, следует сфотографировать происходящее, по возможности составить акт в простой письменной форме и получить контакты свидетелей произошедшего.

Ранее руководитель ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова рассказала, что компенсацию за упавший на голову с крыши снег чаще всего выплачивают управляющие компании. Эксперт по ЖКХ уточнила, что все зависит в первую очередь от того, на чьем балансе находится здание или балкон, с которого упал снег или сосульки.