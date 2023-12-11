Стало известно, как получить компенсацию за упавший на голову с крыши снег Эксперт по ЖКХ Белехова: компенсацию за упавший на голову снег выплачивают УК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компенсацию за упавший на голову с крыши снег чаще всего выплачивают управляющие компании (УК), рассказала руководитель ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова. В разговоре с «Радио 1» эксперт по ЖКХ уточнила, что все зависит в первую очередь от того, на чьем балансе находится здание или балкон, с которого упал снег или сосульки.

Все зависит от того, на чьем балансе стоит тот или иной элемент. Если мы говорим про крыши многоквартирных домов, то здесь ответственность несет та организация, которая управляет многоквартирным домом. Это либо УК, либо ТСЖ, либо ЖСК, — уточнила эксперт.

Если же снег упал с балкона квартиры, которая находится в собственности, ответственность несет владелец жилья. При этом сам он не имеет права убирать сосульки: это должны делать представители УК. Белехова пояснила, что организация должна принимать меры, чтобы обезопасить прохожих, и ограждать опасные зоны. Степень ответственности в случае получения травм будет зависеть от их тяжести. В некоторых ситуациях, когда из-за падения снега был нанесен тяжкий вред здоровью, компанию могут привлечь в уголовной ответственности.

В случае, если снег упал на машину, необходимо выяснить, был ли автомобиль припаркован в положенном месте. Далее Белехова советует вызвать сотрудников ГИБДД. Они проведут независимую оценку нанесенного ущерба.

Автоэксперт Кирилл Форманчук ранее посоветовал зафиксировать на фото и видео максимум последствий, чтобы получить компенсацию за ДТП из-за снегопада. По его словам, после аварии стоит сразу же связаться с юристом.