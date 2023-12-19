Глыба льда упала на коляску с ребенком в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупная глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. По их данным, в настоящее время пострадавший ребенок находится в больнице, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Отмечается, что в результате падения льда сильно помяло коляску.

На коляску с ребенком с крыши дома упала глыба льда, — рассказал собеседник телеканала.

Инцидент произошел утром 19 декабря на Новочеркасском проспекте. Предполагается, что глыба льда упала с крыши жилого дома. Мать ребенка начала кричать и просить прохожих вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики приняли решение госпитализировать пострадавшего.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге 31-летний мужчина погиб в результате падения наледи с крыши дома. Изначально сообщалось, что он являлся дворником, однако гендиректор компании «Жилкомсервис № 3 Калининского района» Александр Лазарев утверждает, что он является работником коммунальных служб. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что владельцу квартиры, с чьего балкона, предположительно, упала сосулька, избрали меру пресечения.