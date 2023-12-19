Глыба льда едва не убила пенсионерку в Туле Уголовное дело возбудили после падения льдины на пенсионерку в Туле

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Тульские следователи возбудили уголовное дело после того, как на 71-летнюю женщину упала наледь с крыши здания, сообщили в пресс-службе областного СУ СК России. Пострадавшую госпитализировали с полученными травмами.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 18 декабря 2023 года. Льдина упала с кровли дома, который находится на Тургеневской улице. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, также были назначены необходимые экспертизы.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании.

Ранее двухлетнему мальчику из Санкт-Петербурга, на которого упала льдина, диагностировали перелом кости черепа. Ребенок сидел в коляске, когда лед упал на него с крыши дома. Кровлю здания очищали в воскресенье, 17 декабря, при этом уборка коснулась лишь козырьков.

Ранее в городе Кондрово Калужской области ребенок погиб после того, как на него упал снег с крыши частного дома. Губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что скорая прибыла на место трагедии спустя 14 минут, но медики не смогли спасти ребенка. Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы.