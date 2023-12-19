Петербурженка рассказала о состоянии сына, на которого упала льдина Перелом черепа диагностировали мальчику, на которого упала льдина в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетнему мальчику из Санкт-Петербурга, на которого упала льдина, диагностировали перелом кости черепа, рассказала «Фонтанке» его мать. Ребенок сидел в коляске, когда лед упал на него с крыши дома.

Мы шли по улице к парку, где ходим каждый день по несколько раз. Сын был в коляске с опущенной крышей. С крыши дома упала глыба льда прямо на нас. Коляска от удара сломалась, сын в коляске из положения сидя лег на спину. Нам помогли прохожие вызвать скорую помощь, — поделилась мама пострадавшего.

Как сообщила женщина, ребенка госпитализировали во вторую детскую больницу. Медики предполагают, что кости срастутся, но сейчас делать выводы рано. Мать мальчика добавила, что, вероятно, он ударился о саму коляску, поскольку лед упал на ее крышу. Петербурженка считает, что у сына может быть сотрясение.

По данным издания, кровлю здания отчищали в воскресенье, 17 декабря. При этом уборка коснулась лишь козырьков.

Ранее в городе Кондрово Калужской области ребенок погиб после того, как на него упал снег с крыши частного дома. Губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что скорая прибыла на место трагедии спустя 14 минут, но медики не смогли спасти ребенка. Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы.