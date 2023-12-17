Ребенка насмерть придавило упавшим с крыши снегом Снег с крыши частного дома упал и насмерть придавил ребенка в Калужской области

Фото: t.me/Shapsha_VV

Ребенок погиб после того, как на него упал снег с крыши частного дома в городе Кондрово Калужской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. Губернатор рассказал, что скорая прибыла на место трагедии спустя 14 минут, но медики не смогли спасти ребенка.

С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе, — говорится в сообщении.

Шапша отметил, что, несмотря на помощь врачей, потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы. Глава области выразил соболезнования родным ребенка.

Ранее в городе Тайга Кемеровской области огромная глыба снега упала с крыши дома и повалила двух женщин. В Сети были опубликованы кадры с места происшествия. На записи видно, как снег резко падает на местных жительниц, после чего к ним подбегают прохожие и пытаются помочь им.

До этого прокуратура Московской области начала проверку по факту смерти 13-летнего подростка в Красногорске. Ребенка, прогуливающегося с собакой, завалило снегом, который упал с крыши частного дома, он скончался до приезда скорой помощи. Тело мальчика нашла его мама, когда вышла в магазин за покупками. Погибший был сыном бывшего совладельца и председателя совета директоров Алтайэнергобанка.