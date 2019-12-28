Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает актуальным предложение о введении виз для иностранных граждан на период новогодних праздников. Он напомнил, что эта идея не нова.
Упрощённый порядок въезда в Россию для иностранцев действовал в период проведения Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу, отметил он. Такие меры позволили создать приток туристов на масштабные мероприятия,
Любые меры по либерализации визового режима дают импульс для притока иностранных гостей от 10–30% и более. Тем более что природно-рекреационный и культурно-познавательный потенциал России очень велик для них. Да и событийный ряд, в том числе Новый год, Масленица и другие праздники, крайне привлекателен, — подчеркнул он.
Представитель РСТ не имеет сомнений в необходимости реализации такой визы. Однако, по его словам, сейчас рано говорить о том, в какой форме будет вводиться в действие новый документ.
Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой по введению «новогодних виз» для иностранцев в России. По словам парламентария, они помогут упростить въезд для иностранцев и увеличат число туристов на праздники. Соответствующее письмо было отправлено министру экономического развития Максиму Орешкину.
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