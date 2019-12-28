https://static.news.ru/photo/85c63378-2af6-11ea-9ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает актуальным предложение о введении виз для иностранных граждан на период новогодних праздников. Он напомнил, что эта идея не нова.

Упрощённый порядок въезда в Россию для иностранцев действовал в период проведения Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу, отметил он. Такие меры позволили создать приток туристов на масштабные мероприятия, передаёт «Москва 24».

Любые меры по либерализации визового режима дают импульс для притока иностранных гостей от 10–30% и более. Тем более что природно-рекреационный и культурно-познавательный потенциал России очень велик для них. Да и событийный ряд, в том числе Новый год, Масленица и другие праздники, крайне привлекателен, — подчеркнул он.

Представитель РСТ не имеет сомнений в необходимости реализации такой визы. Однако, по его словам, сейчас рано говорить о том, в какой форме будет вводиться в действие новый документ.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой по введению «новогодних виз» для иностранцев в России. По словам парламентария, они помогут упростить въезд для иностранцев и увеличат число туристов на праздники. Соответствующее письмо было отправлено министру экономического развития Максиму Орешкину.