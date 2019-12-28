https://static.news.ru/photo/abe09ccc-2adf-11ea-9a0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой по введению «новогодних виз» для иностранцев в России.

По словам парламентария, они помогут упростить въезд для иностранцев и увеличат число туристов на праздники. Соответствующее письмо было отправлено министру экономического развития Максиму Орешкину, передаёт RT.

Зубарев считает, что срок такой визы не должен превышать семь дней. Документ могут назвать Happy New Year in Russia.

Для иностранцев наши новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится им всё интереснее, — говорит политик.

Ранее NEWS.ru сообщал о взаимной отмене виз между Россией и Катаром. Соответствующее решение было принято 27 декабря 2019 года.