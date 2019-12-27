https://static.news.ru/photo/4fdab8ec-28ad-11ea-a3ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

Посольство Катара сообщило, что Москве и Дохе удалось договориться об отмене виз. При этом срок поездки может составлять не более 90 дней.

Правительства государства Катар и Российской Федерации в пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации приняли решение подписать соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, Мальдивская Республика с 25 июля отменила визы для российских туристов. Теперь для поездки гражданам РФ достаточно иметь при себе заграничный паспорт.