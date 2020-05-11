Совфед может одобрить закон о дополнительных детских выплатах 20 мая

Предложение президента РФ Владимира Путина о дополнительных детских выплатах может потребовать законодательного оформления и Совет федерации готов рассмотреть документ 20 мая.
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Совет федерации может рассмотреть поправки на заседании 20 мая, чтобы потом, через неделю деньги уже направлялись в регионы, — цитирует его агентство.
Он добавил, что деньги на выплаты семьям с детьми есть, для этого существуют ФНБ и Резервный фонд. Рязанский также сообщил, что кабмин может выбрать более простое решение и примет своё постановление для реализации этой задачи.
Как писал NEWS.ru, Рязанский считает, что ждать открытия крупных торговых центров в мае вряд ли стоит. По его мнению, после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, в первую очередь откроются небольшие магазины.
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