Совфед может одобрить закон о дополнительных детских выплатах 20 мая

https://static.news.ru/photo/3ae5cf28-93a9-11ea-8748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение президента РФ Владимира Путина о дополнительных детских выплатах может потребовать законодательного оформления и Совет федерации готов рассмотреть документ 20 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского. По его словам, для реализации инициативы президента «может потребоваться специальный закон» и он будет принят парламентом после внесения правительством страны.

Совет федерации может рассмотреть поправки на заседании 20 мая, чтобы потом, через неделю деньги уже направлялись в регионы, — цитирует его агентство.

Он добавил, что деньги на выплаты семьям с детьми есть, для этого существуют ФНБ и Резервный фонд. Рязанский также сообщил, что кабмин может выбрать более простое решение и примет своё постановление для реализации этой задачи.

Как писал NEWS.ru, Рязанский считает, что ждать открытия крупных торговых центров в мае вряд ли стоит. По его мнению, после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, в первую очередь откроются небольшие магазины.