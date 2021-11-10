Сотрудники Следственного комитета могут остаться без служебных квартир

Российские следователи могут не получить в этом году служебные квартиры из-за новшеств в законодательстве, рассказал РИА Новости информированный источник. Суть новшеств он при этом не уточнил.

Сообщалось, что Следственный комитет намерен потратить 200 млн рублей на покупку служебных квартир сотрудникам. Эти деньги планируется изыскать из внутренних резервов СК. В ближайшее время для сотрудников приобретут 47 квартир, также в кратчайшие сроки будут распределены имеющиеся 18 квартир.

Часть средств, а именно 100 млн рублей, невозможно изыскать из-за нюансов в законодательстве, а также потому, что документы на перераспределение денежных средств до сих пор не подписаны в правительственной комиссии по региональному развитию, — сказал собеседник агентства.

Как уточнил «Коммерсант», деньги на покупку квартир были взяты с разных счетов Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, и перераспределить их оказалось невозможно из-за нюансов постановления правительства о перераспределении средств. При этом аукцион на закупку жилья должен пройти не позднее 25 ноября. Если этого не произойдёт, то почти 20 следователей останутся в этом году без квартир, а 100 млн рублей, согласно законодательству, вернутся уже не на счёт СКР, а в федеральный бюджет. В аппарате Марата Хуснуллина, который возглавляет правительственную комиссию по региональному развитию, прокомментировать ситуацию не смогли.

Ранее сообщалось, что более 130 военнослужащих и их семьи в Наро-Фоминском районе получили ключи от служебных квартир в посёлке Калининец. При этом под них переоборудовали металлические контейнеры: в эфире Первого канала возведённые конструкции были названы домами, комнаты которых полностью готовы для проживания. В сюжете также было отмечено, что в комнатах есть всё необходимое — мебель, в том числе и кухонная, бытовая техника и даже шторы на окнах.