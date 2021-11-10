Сотрудники Следственного комитета могут остаться без служебных квартир

Российские следователи могут не получить в этом году служебные квартиры из-за новшеств в законодательстве, рассказал РИА Новости информированный источник. Суть новшеств он при этом не уточнил.
Сообщалось, что Следственный комитет
Часть средств, а именно 100 млн рублей, невозможно изыскать из-за нюансов в законодательстве, а также потому, что документы на перераспределение денежных средств до сих пор не подписаны в правительственной комиссии по региональному развитию, — сказал собеседник агентства.
Как уточнил «Коммерсант», деньги на покупку квартир
Ранее сообщалось, что более 130 военнослужащих и их семьи в Наро-Фоминском районе получили ключи от служебных квартир в посёлке Калининец. При этом под них переоборудовали металлические контейнеры: в эфире Первого канала возведённые конструкции были названы домами, комнаты которых полностью готовы для проживания. В сюжете также было отмечено, что в комнатах есть всё необходимое — мебель, в том числе и кухонная, бытовая техника и даже шторы на окнах.