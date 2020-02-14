https://static.news.ru/photo/a073fa34-4fd1-11ea-9393-fa163e074e61_660.jpg Фото: misd.ru

Сотрудники новосибирского Института горного дела им. Н.А. Чинакала написали открытое письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, в котором заявили о давлении следователей, работающих над уголовным делом в отношении директора учреждения Андрея Кондратенко.

По их мнению, активность правоохранительных органов может быть связана с интересом к находящемуся в центре города зданию института.

А может быть, вовсе и нет «тяжкого экономического преступления», а есть непреодолимое желание неких силовых или властных структур захватить здание в центре города Новосибирска? — пишут сотрудники ИГД.

Авторы письма также перечислили методы, которые, как они считают, применяются к обвиняемым. В их числе подавление личности и «театрализованное воздействие на психику» задержанных и их окружения.

Такие методы всё больше напоминают времена инквизиции и репрессий 1937 года, а отнюдь не реалии сегодняшнего дня, когда все СМИ неустанно обсуждают внесение поправок в Конституцию и вопросы построения гуманного, социально защищённого государства, — заявили сотрудники учреждения.

Они также отметили, что в ИГД проходили проверки по поручению Сибирского территориального управления Минобрнауки, которое по их результатам направило письмо об отстранении директора. По их мнению, проверки были организованы после того, как руководство института отклонило предложения о сдаче в аренду площадей здания коммерческим структурам.

Ранее NEWS.ru писал, что Андрей Кондратенко, возглавляющий Институт горного дела имени Г.А. Чинакала Сибирского отделения РАН, арестован по решению Заельцовского районного суда Новосибирска. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.