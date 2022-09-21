Сотрудник ГосНИИИ Минобороны перечислил противопоказания при мобилизации Сотрудник ГосНИИИ Минобороны Попов: противопоказания при мобилизации соответствуют призыву на срочную военную службу

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Противопоказания при мобилизации остаются прежними и полностью соответствуют призыву на срочную военную службу, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный врач России, научный сотрудник Государственного научно-исследовательского испытательного института (НИИИ) военной медицины МО РФ Олег Попов. По его словам, к заболеваниям, позволяющим избежать призыва, относятся в том числе слабое зрение, шизофрения и кифоз.

Я не заметил в обращении Владимира Владимировича [Путина], какого-либо упоминания об изменении данных положений. Так что принципы отсрочки остаются прежними и полностью соответствуют призыву на срочную военную службу, — сказал Попов.

Он подчеркнул, что медицинские противопоказания «ни в коем случае не будут никем отменены и списаны, это незыблемо».

Ранее главред RT Маргарита Симоньян выяснила у Минобороны, что частичной мобилизации подлежат только граждане, которые подпадают под все три пункта: отслужившие в Вооруженных силах, имеющие нужную в нынешнее время военно-учетную специальность, а также обладающие реальным боевым опытом.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.