Сотни пушистых колокольчиков-шаров цвета утренней дымки украсят ваш цветник с июля до сентября. Многолетник для самых романтичных клумб

Платикодон, или ширококолокольчик (Platycodon grandiflorus), — многолетнее корневищное растение из семейства колокольчиковых, родом из Восточной Азии. Его главное украшение — крупные, широко раскрытые колокольчатые цветки, которые появляются в июле и продолжают радовать глаз до самого сентября.

Бутоны у платикодона необычные: они напоминают маленькие воздушные шарики, которые перед распусканием надуваются и лопаются, превращаясь в пятилепестковые звезды. Цветки могут быть небесно-голубыми, фиолетовыми, белыми или розовыми, в зависимости от сорта, с темными прожилками, придающими им особую выразительность. Куст достигает высоты 40–60 см, стебли прямые, прочные, листья плотные, яйцевидные, с зубчатым краем.

Платикодон предпочитает солнечные участки, но выносит и легкую полутень. Почва нужна рыхлая, плодородная, с хорошим дренажем — застоя влаги растение не переносит. Полив умеренный, в засушливые периоды — обильный, но без переувлажнения. Зимостойкость высокая (до –30 °C), укрытия на зиму не требует. На одном месте растет до 5–7 лет, размножается семенами или делением корневищ (весной). Платикодон отлично смотрится в бордюрах, миксбордерах, рокариях и как срезочная культура. Его плотные махровые бутоны-шарики долго сохраняют декоративность в вазе. Сорт «астра блю» (небесно-голубой) и «хакура» (белый) особенно популярны у садоводов. Платикодон — идеальный выбор для тех, кто ищет яркие, но неприхотливые акценты в саду.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.