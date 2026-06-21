Штраф за борщевик на участке в 2026 году: как проверяют и что делать

На каждый день

Штраф за борщевик на участке в 2026 году: как проверяют и что делать

С весны 2026 года борьба с борщевиком Сосновского перестала быть делом добровольным и превратилась в прямую юридическую обязанность. Федеральный закон от 31.07.2025 № 294-ФЗ внес изменения в Земельный кодекс РФ, обязав всех правообладателей земельных участков уничтожать инвазивные растения. Теперь заросли опасного сорняка на даче — это не просто эстетическая проблема, а прямая дорога к крупным штрафам за борщевик на даче в 2026 году и даже потере участка. Расскажем, как не столкнуться с такими последствиями, кто проверяет борщевик на участке и что делать, если соседи не убирают вредный сорняк.

Закон о борьбе с борщевиком: какие штрафы предусмотрены в 2026 году

Борщевик Сосновского — не просто надоедливый сорняк, а реальная угроза здоровью и законная головная боль для дачников.

Правовая база, регулирующая уничтожение вредоносных зеленых насаждений, 1 марта 2026 года существенно обновилась. Теперь собственники земельных участков обязаны проводить регулярные мероприятия по удалению инвазивных растений. А списки таковых формируют регионы. Нарушение этой нормы влечет за собой серьезные последствия. Накладываемая административная ответственность за борщевик дифференцируется в зависимости от статуса правонарушителя и площади заражения.

Штрафуют не за сам факт наличия борщевика на участке, а за непринятие мер по его уничтожению. Размеры административной ответственности по статье 8.7 КоАП РФ с 1 марта 2026 года существенно выросли. Суммы штрафов за борщевик на даче в 2026 году перечисляем ниже.

Для физических лиц (дачники, садоводы, собственники) — от 20 000 до 50 000 рублей.

Для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Для юридических лиц — от 400 000 до 700 000 рублей.

Основным органом, уполномоченным составлять протоколы по ст. 8.7 КоАП РФ на землях сельхозназначения, является Россельхознадзор. Законодатели подчеркивают, что главная цель таких мер — не пополнение бюджета, а понуждение собственников к наведению порядка на земле.

Кто и как проверяет участки на наличие борщевика Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто и как проверяет участки на наличие борщевика

Контроль за фитосанитарным состоянием загородных территорий распределен между несколькими ведомствами. Кто проверяет борщевик на участке? В первую очередь это представители органов местного самоуправления, инспекторы по земельному надзору, а также сотрудники Россельхознадзора, если речь идет о землях сельскохозяйственного назначения. Муниципальные земельные инспекторы имеют полное право осуществлять плановые и внеплановые осмотры территорий.

Простая шпаргалка, кто проверяет борщевик на участке в разных случаях:

Россельхознадзор — на землях сельскохозяйственного назначения.

Муниципальные инспекции по земельному контролю — на землях поселений (включая СНТ и дачные массивы).

Росреестр — осуществляет общий контроль.

Кстати, специалистам больше не нужно лично пробираться через заросли или заглядывать за каждый забор. Теперь инспекторы фиксируют борщевик с помощью современной техники.

В некоторых регионах, например в Ярославской области, для фиксации зарослей борщевика уже используют автоматические программно-аппаратные комплексы, установленные на автомобилях.

В целом же проверки могут проводиться в нескольких форматах:

Плановые рейды — инспекторы выезжают на места и осматривают территории.

Мониторинг с помощью беспилотников — дроны позволяют быстро обследовать большие площади и выявлять очаги зарастания.

Выездные обследования с фото- и видеофиксацией — инспекторы используют GPS-трекинг для точной привязки нарушений.

Новые штрафы за борщевик Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать, если сосед не убирает борщевик

Самая сложная ситуация возникает тогда, когда вы тщательно ухаживаете за своей землей, а за забором простираются дикие джунгли из ядовитых зонтиков. Семена этого сорняка легко переносятся ветром на десятки метров, сводя на нет все ваши усилия по прополке. Что делать, если сосед не убирает борщевик?

Прежде всего, попробуйте спокойно поговорить с владельцем запущенного надела. Возможно, человек просто редко бывает на даче или не имеет физической возможности справиться с тяжелой работой. В таком случае можно предложить совместное решение проблемы или подсказать контакты специализированных служб. Если же мирные переговоры зашли в тупик, остается действовать только в правовом поле.

Как соседи могут сообщить о борщевике: порядок жалобы

Соседи — главный источник сигналов для проверяющих органов. Если сорняк разросся на соседнем участке и угрожает вашему огороду, вы имеете полное право вмешаться. Давайте разберемся, куда жаловаться на соседей, которые «сдают» свой участок борщевику.

Итак, алгоритм действий весьма прост. Вот что надо делать, если сосед не убирает борщевик.

Обратиться к председателю СНТ — это первый и самый простой шаг. Председатель обязан принять меры и может воздействовать на нерадивого соседа через внутренние регламенты товарищества. Направить жалобу в местную администрацию или в орган муниципального земельного контроля по месту нахождения участка. Они обязывают чиновников провести проверку. Подать заявление в территориальное управление Россельхознадзора. Использовать региональные порталы — если в вашем регионе есть онлайн-платформа для жалоб (например, подмосковный «Добродел»), можно написать и туда.

Анонимные заявления к рассмотрению обычно не принимаются, поэтому заявителю придется указать свои данные, однако разглашать их нарушителю инспекторы не имеют права.

А еще помните, что игнорирование проблемы со стороны соседей не дает вам права самовольно проникать на чужую частную территорию для вырубки растений. За такие действия можно самому получить штраф за самоуправство.

Закон о борьбе с борщевиком Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что делают инспекторы: фотофиксация, протоколы, предписания

После получения официальной жалобы или обнаружения очага заражения в ходе планового облета территории на место выезжает специальная комиссия. То, как инспекторы фиксируют борщевик на местности, строго регламентировано процессуальными нормами.

Процедура проверки выглядит так:

Осмотр участка — инспекторы проводят визуальный осмотр, фиксируют наличие борщевика и его площадь.

Составление акта — по итогам осмотра оформляется официальный документ с фото- и видеофиксацией.

Выдача предписания — владельцу участка направляют предписание с конкретным сроком устранения нарушения. Обычный срок — 30 календарных дней, но он может варьироваться в зависимости от региона и проблем на участке.

Повторная проверка — если предписание не выполнено, инспекторы приезжают снова. Только после повторной проверки составляют протокол и назначают штраф.

Так что можете не переживать, сразу за сорняк платить не придется. Инспекторы расскажут о штрафах за борщевик и сроках удаления. Если по истечении назначенного срока повторная проверка покажет, что сорняк по-прежнему разрастается, инспектор составляет протокол и дело направляется на рассмотрение административной комиссии для вынесения штрафного постановления.

Как избежать штрафа и законно удалить борщевик с участка

Если на ваших сотках неожиданно обнаружился опасный зеленый пришелец, паниковать не стоит. Административная ответственность за борщевик не наступает мгновенно! Чтобы штраф обошел вас стороной, необходимо оперативно убирать сорняк. Способ удаления зависит от степени запущенности территории и размеров самих растений.

Для борьбы с единичными всходами отлично подходит механический метод — глубокое подрезание корня ниже точки роста или выкапывание. Выполнять эти работы необходимо исключительно в плотной защитной одежде, очках и перчатках.

Если сорняк успел захватить значительную площадь, более эффективным решением станет применение сертифицированных гербицидов. А еще есть агротехнический метод. Участок засеивают быстрорастущими культурами, которые подавляют рост борщевика (например, люпин, рожь, овес).

Если вы обнаружили борщевик на участке, не откладывайте: чем раньше начнете борьбу, тем меньше усилий и денег потребуется. И помните: штрафуют не за то, что сорняк есть, а за то, что вы ничего с ним не делаете. Борщевик — опасное и вредное растение, сок которого оставляет на теле человека серьезные ожоги. Пигментные пятна от них могут не проходить годами! А еще сорняк быстро захватывает территории, вытесняет другие растения и снижает биологическое разнообразие. Так что не ленитесь и не ждите штрафа, уничтожайте врага заранее.

Как сажать огурцы в открытый грунт в июне, читайте в нашей статье.