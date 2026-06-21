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21 июня 2026 в 12:03

Сотни махровых белых шаров взметнутся до 80 см и будут цвести до сентября. Многолетник для изящных цветников

Фото: D-NEWS.ru
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Тысячелистник птармика «Жемчужница» — это многолетнее травянистое растение, которое станет настоящей жемчужиной вашего сада. Его густомахровые соцветия-корзинки диаметром 2–3 см собраны в рыхлые щитки и напоминают маленькие белоснежные шарики, похожие на жемчуг или снежные комочки.

Куст достигает высоты 60–80 см, стебли прочные, прямостоячие, листья узкие, темно-зеленые, ажурные, сохраняют декоративность весь сезон. Цветение начинается в июне и длится до августа, при удалении увядших соцветий — до сентября. Растение неприхотливо, зимостойко (до −35 °C), засухоустойчиво, предпочитает солнечные участки и любые хорошо дренированные почвы.

Отлично растет на одном месте 4–5 лет, затем требует деления. Идеально подходит для миксбордеров, природных садов, а также для срезки — соцветия долго стоят в вазе и хороши в сухих букетах. Сорт «Жемчужница» ценится за необычную махровую текстуру и способность привлекать бабочек.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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