Сотни бутонов с июня по сентябрь! Классный многолетник не требует ничего

Сотни бутонов с июня по сентябрь! Классный многолетник не требует ничего

Сотни бутонов с июня по сентябрь! Классный многолетник не требует ничего! Клематис многолетний — король лиан в вашем саду. Клематис (ломонос) — одна из самых популярных многолетних лиан, которая покоряет садоводов пышным цветением и разнообразием сортов. Это растение способно украсить арки, беседки и заборы, создавая эффектные вертикальные акценты.

Почему клематис так любят садоводы?

Обилие цветов: некоторые сорта цветут с июня до сентября, покрываясь сотнями бутонов. Разнообразие форм и оттенков: от нежных белых до насыщенных фиолетовых, махровых и простых. Морозостойкость: многие виды выдерживают до -30°C, особенно популярны сорта группы «жакмана» и «витицелла». Гибкость в использовании: подходит для озеленения стен, пергол и даже выращивания в контейнерах.

Как ухаживать?

Посадка: на солнечном месте с притенением корней.

Обрезка: зависит от группы (1, 2 или 3), но большинство сортов требуют ежегодной формировки.

Полив: регулярный, но без застоя воды.

Клематис — идеальный выбор для тех, кто хочет создать роскошный сад с минимальными затратами времени!

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