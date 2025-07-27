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27 июля 2025 в 09:00

Сотни бутонов с июня по сентябрь! Классный многолетник не требует ничего

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сотни бутонов с июня по сентябрь! Классный многолетник не требует ничего! Клематис многолетний — король лиан в вашем саду. Клематис (ломонос) — одна из самых популярных многолетних лиан, которая покоряет садоводов пышным цветением и разнообразием сортов. Это растение способно украсить арки, беседки и заборы, создавая эффектные вертикальные акценты.

Почему клематис так любят садоводы?

  1. Обилие цветов: некоторые сорта цветут с июня до сентября, покрываясь сотнями бутонов.
  2. Разнообразие форм и оттенков: от нежных белых до насыщенных фиолетовых, махровых и простых.
  3. Морозостойкость: многие виды выдерживают до -30°C, особенно популярны сорта группы «жакмана» и «витицелла».
  4. Гибкость в использовании: подходит для озеленения стен, пергол и даже выращивания в контейнерах.

Как ухаживать?

  • Посадка: на солнечном месте с притенением корней.
  • Обрезка: зависит от группы (1, 2 или 3), но большинство сортов требуют ежегодной формировки.
  • Полив: регулярный, но без застоя воды.

Клематис — идеальный выбор для тех, кто хочет создать роскошный сад с минимальными затратами времени!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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