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28 июля 2026 в 05:00

Забудьте о скучной оранжевой календуле: редкий сорт с уникальной светлой окраской

Фото: D-NEWS.ru
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Календула «сноу принцесс» — это уникальный сорт, который кардинально отличается от привычных ярко-оранжевых ноготков своим нежным кремово-белым или бледно-желтым оттенком махровых соцветий с контрастной темно-коричневой серединкой.

Высота растения достигает 40–50 см, а крупные, до 8 см в диаметре, махровые корзинки, состоящие из многочисленных лепестков, создают эффект пушистых белых помпонов, которые цветут непрерывно с июня до самых заморозков, не боясь первых осенних холодов. Растение абсолютно неприхотливо: оно растет на любых почвах, засухоустойчиво, не требует подкормок и легко переносит заморозки до -5 °C. Посадите этот редкий белый сорт календулы в своем саду, и он станет его главным украшением, даря вам нежную красоту до глубокой осени.

Ранее был назван многолетник для занятых — не боится засухи и солнца, цветет бордовыми зонтиками.

Проверено редакцией
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