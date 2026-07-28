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28 июля 2026 в 02:30

Растут как свечи, не требуют подвязки и цветут до заморозков: мальвы — от классики до экзотики

Фото: D-NEWS.ru
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Мальвы — это растения выделяются благодаря своим высоким, словно свечи, прямостоячим стеблям, увенчанным крупными воронковидными цветами всех оттенков: от белоснежных и нежно-розовых до насыщенно-малиновых, бордовых и почти черных. Также есть экзотические двухцветные сорта.

Эти двулетники и многолетники достигают высоты от 1 до 2,5 метров, и на каждом стебле последовательно распускается множество цветков, создавая эффект живой цветущей свечи, которая радует глаз с июля до сентября, а иногда и до самых заморозков. Мальвы прекрасно смотрятся как в одиночных посадках, так и в групповых композициях, и идеально подходят для создания живых изгородей, для декорирования заборов и стен, а также для заднего плана цветников.

Эти растения абсолютно неприхотливы: они растут на любых почвах, засухоустойчивы, не требуют частых поливов и подкормок, а их прочные стебли не нуждаются в подвязке.

Ранее был назван многолетник для аккуратных клумб — не расползается как сорняк.

Проверено редакцией
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