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28 июля 2026 в 09:00

Радует весь сезон: весной — пышным белым цветением, летом — красными ягодами, осенью — алой листвой

Фото: D-NEWS.ru
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Дерен Коуса — это уникальный листопадный кустарник, который способен украсить ваш сад в течение всего сезона благодаря своей исключительной декоративности.

Весной, в мае-июне, на голых ветвях распускаются небольшие цветки, окруженные крупными белыми или кремово-розовыми прицветниками, которые создают эффект цветущего облака и выглядят как огромные цветы.

Летом куст покрывается глянцевыми темно-зелеными листьями, а в августе-сентябре на нем созревают ярко-красные плоды, похожие на малину или землянику, которые съедобны и привлекают в сад птиц. Но главное зрелище наступает осенью, когда листва окрашивается в огненно-оранжевые, красные и пурпурные тона, превращая куст в настоящий костер на фоне увядающего сада. Дерен Коуса предпочитает полутенистые места и плодородные, хорошо дренированные почвы. Он относительно зимостоек и нуждается в укрытии в суровые зимы.

Ранее был назван многолетник, который цветет все лето в любом регионе России и зимует без укрытия.

Проверено редакцией
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