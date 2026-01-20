Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 19:32

Сосиски с макаронами могут быть вкусными, если приготовить их по этому рецепту: настоящее объедение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сосиски с макаронами могут быть вкусными, если приготовить их по этому рецепту. Вкус получается насыщенным: морковь и лук создают ароматную основу, чеснок добавляет пикантности, а сосиски дают мясную сочность. Настоящее объедение!

Для приготовления понадобится: 200–250 г макарон, 4–6 сосисок, небольшая морковь, луковица, 2 зубчика чеснока, 80–100 г твердого сыра, соль, перец, специи. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте их на разогретом в глубокой сковороде или сотейнике масле до мягкости лука и легкого румянца моркови. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и нарезанные кружочками или кубиками сосиски. Обжаривайте вместе 3-4 минуты. Всыпьте в сковороду макароны, перемешайте с овощами и сосисками, посолите, поперчите, добавьте специи. Залейте содержимое кипятком так, чтобы вода полностью покрывала макароны (примерно на 1-1,5 см выше). Доведите до кипения, уменьшите огонь до среднего и тушите, периодически помешивая, 10–15 минут, пока макароны не станут мягкими. В конце равномерно посыпьте блюдо тертым сыром, накройте крышкой и дайте постоять 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку с картошкой и фаршем в сливочной подливе.

