Сомнолог рассказал о способе уснуть в жару без кондиционера Сомнолог Бузунов: чтобы уснуть в жару, следует мочить постельное белье

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Врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов сообщил, что облегчить засыпание в жаркую погоду можно, если перед сном смочить постельное белье. Также важно поддерживать водный баланс в организме, рассказал доктор медицинских наук в беседе с URA.RU.

Можно взять простынь, смочить ее водой. Когда ткань высыхает, она охлаждается. Если у людей нет кондиционера и вентилятора, то можно хотя бы так сделать. Так раньше сбивали температуру у детей, заматывая их в мокрые простыни или обтирали холодной водой, — отметил заслуженный врач РФ.

Он добавил, что в жаркие дни следует выпивать минимум два литра воды в день. Благодаря этому человек будет потеть, а при этом процессе появляется такой же эффект, как с влажным постельным бельем. По словам Бузунова, если человек меньше потеет, то он начинает перегреваться.

Сомнолог также указал на нежелательность употребления перед сном тяжелой пищи. Процесс ее переваривания является энергозатратным, а все, что активно переваривается, то продуцирует тепло, пояснил врач.

Ранее доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала NEWS.ru, что лучше всего помогают заснуть классическая и «космическая» музыка, а также «звуки природы». По ее словам, за час до отхода ко сну следует отложить гаджеты, выключить ноутбук и занавесить окна, так как летом светает рано.