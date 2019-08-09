https://static.news.ru/photo/4f3c9f5a-bb5b-11e9-86af-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв возмутился удалением из публичного доступа персональных данных задержанных на акциях протеста. Базу выложил анонимный Telegram-канал.

По словам Соловьёва, мессенджер скрыл списки после жалобы журналиста Олега Кашина. Телеведущий при этом возмущён, что Кашин и его сторонники не жаловались на разоблачительные публикации Алексея Навального.

При этом эти же люди НЕ возмущались проектом Сканер, и не забросали жалобами администраторов платформ, на которых Навальный выкладывал мои данные и моих детей. Вот и всё, что надо знать о этих гражданах. У них нет принципов, нет убеждений, они не моральнее, не честнее и не лучше людей во власти, — написал он в своём Telegram-канале.

9 августа канал «Товарищ майор» выложил персональные данные трёх тысяч человек, в том числе задержанных на несогласованных митингах в Москве. Авторы публикации называют таблицу с данными «базой сторонников Навального», которые сами «слили» её в Сеть.

27 июля и 3 августа в столице прошли несогласованные акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми. При этом комиссия не приняла доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов.

Протесты закончились разгоном сотрудниками Росгвардии и полиции. Было задержано более тысячи человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы семеро молодых людей.