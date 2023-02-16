Соловьев призвал сформировать коалицию для борьбы с Западом Телеведущий Соловьев призвал включить Иран и Китай в коалицию для борьбы с Западом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Россия должна привлечь широкую коалицию к противостоянию с Западом, передает ИА SM.News. Журналист пояснил, что в нее могут войти Китай, Иран, Северная Корея, Венесуэла и африканские государства. По его словам, эти страны должны понять, что в случае поражения России «они будут следующими».

Мы должны подключить широчайшую международную общественность к борьбе. Должны понять китайские товарищи, иранские товарищи, северокорейские, венесуэльские и африканские, что они будут следующими, — заявил Соловьев.

Телеведущий подчеркнул, что России не надо делать вид, что она «справится в одиночку». Он уточнил, что если стране противостоит «миллиард, то победить его 150 миллионами сложно». Для успеха борьбы в таком случае нужна масштабная перестройка страны. Однако журналист добавил, что в мире сейчас идет война с неоколониализмом, поэтому Россию могли бы поддержать многие страны. Соловьев напомнил, как в Великую Отечественную войну вместе с советскими солдатами сражались представители военных контингентов других стран. Он отметил, что сейчас, как и тогда, это необходимо и «жизненно важно».

Ранее Соловьев предложил вербовать россиян, увольняющихся после срочной службы, для участия в СВО. По словам журналиста, если срочники будут понимать, что им придется участвовать в боевых действиях, то это изменит их отношение к подготовке. В частности, они, «вцепятся» в инструкторов, как это делают мобилизованные, поскольку будут понимать, что полученные знания могут спасти им жизнь, рассказал Соловьев в эфире своего шоу.