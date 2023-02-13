Соловьев призвал вербовать срочников для участия в СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солдаты срочной службы на платформе Киевского вокзала в Москве

Телеведущий Владимир Соловьев предложил вербовать россиян, увольняющихся после срочной службы, для участия в СВО, передает ИА SM.News. По словам журналиста, если срочники будут понимать, что им придется участвовать в боевых действиях, то это изменит их отношение к подготовке. В частности, они, «вцепятся» в инструкторов, как это делают мобилизованные, поскольку будут понимать, что полученные знания могут спасти им жизнь, рассказал Соловьев в эфире своего шоу.

Если они знают, что будут воевать, у них будет совсем другое отношение к своей подготовке, <...> (как. — NEWS.ru) у мобилизованных, которые вцепляются в инструкторов, чтобы учиться, учиться и учиться. Они понимают, что на театре военных действий это спасет им жизнь, – заявил Соловьев.

Телеведущий уточнил, что ежегодно в России демобилизуется 140 тысяч бойцов. Он предложил спрашивать у срочников, хотят ли они отправиться в зону СВО после службы. У некоторых из них «глаза горят» во время разговора об украинском конфликте, заявил журналист.

Ранее Соловьев заявил, что НАТО де-юре не участвует в украинском конфликте, но де-факто в сражениях погибли уже тысячи солдат Альянса. По его словам, потери военного блока в ходе боевых действий на Украине сопоставимы с потерями в ходе иракской кампании. Так он оценил данные турецких СМИ о том, что потери Запада в СВО составили 5360 ликвидированных наемников, 2458 кадровых военных и 234 военных инструктора НАТО.