Соловьев назвал «мразью» депутата гордумы Екатеринбурга за критику СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьёв

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Соловьев Live» назвал «мразью» и «подонком» депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева, который критиковал спецоперацию России на Украине. Холадарев ранее в соцсетях выступил против происходящих на Украине боевых действий. Депутат был дважды оштрафован по статье о дискредитации ВС РФ, а позже — исключен из фракции «Справедливой России».

Подонок этот из екатеринбургской думы арестован или нет? Которого изгнали из партии «Справедливая Россия»? Этот подонок сидит или не сидит? Московский один уже семь лет получил за ложь по поводу нашей спецоперации. А эту мразь нашли или нет? — сказал ведущий.

7 июля Соловьев также подверг критике жителей Екатеринбурга и политиков Урала. Он заявил, что Екатеринбург не заслуживает большого внимания, после чего более 20 минут говорил о Ельцин Центре и уральских политиках. По его мнению, в Екатеринбурге присутствует «сволота псевдоуральская», которая «поливает дерьмом» российскую армию и власть.

В апреле Соловьев раскритиковал жителей Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт» во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Несмотря на то, что диалог шел об экономике страны в условиях санкционного давления Запада, в какой-то момент телеведущий решил озвучить свое мнение о Екатеринбурге и его жителях.