Солист группы «Би-2» вылетел в Израиль Солист группы «Би-2» Лева вылетел в Израиль

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Солист «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вылетел в Израиль, сообщили в пресс-службе рок-группы. По данным представителей коллектива, остальные его участники по-прежнему находятся в миграционной тюрьме Таиланда.

Также стало известно, что ответственность за туристические визы для участников группы взяли на себя организаторы концерта в Таиланде — компания VPI Event. В своем Telegram-канале организаторы написали, что произошла ошибка в документах, именно поэтому рокеры оказались за решеткой. Организаторы также заявили о давлении российского консульства, из-за которого, по их словам, с декабря стали отменять заграничные концерты артистов из РФ.

24 января участники группы выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта «Би-2» арестовали. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания музыканты уточнили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы.

Как отмечало издание Ynet, с тайскими властями связались МИД Израиля и посольство в этой азиатской стране. Дипломатам удалось договориться о депортации в Израиль четырех из семи задержанных, поскольку у тех есть израильское гражданство.

При этом в консульском отделе посольства РФ заявили, что трое участников «Би-2» с единственным российским гражданством будут депортированы из Таиланда только в Россию. Организация «Ветераны России» потребовала задержать музыкантов сразу по прилете в РФ. Общественники попросили возбудить против них уголовное дело за поддержку терроризма.