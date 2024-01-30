Стало известно, скольких участников «Би-2» депортируют в Россию Консульство: трое россиян из «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в РФ

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Группа «Би-2»

Трое участников рок-группы «Би-2» с единственным российским гражданством будут депортированы из Таиланда только в Россию, заявили в консульском отделе посольства РФ, пишет ТАСС. Там уточнили, что всего в группе у пятерых есть российское гражданство, из них двое обладают еще и израильским паспортом.

У кого есть только российский паспорт, то в этом случае есть возможность депортации только в Россию. Другой опции нет, — пояснили в российском консульстве.

При этом российские дипломаты отметили, что задержанные должны сами дать разрешение на свою депортацию. В противном случае они продолжат оставаться в центре временного содержания.

Если гражданин отказывается возвращаться, то он может там сидеть пять или 10 лет, до тех пор, пока он не даст свое согласие, и ничего с ним нельзя будет сделать, — добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что власти Таиланда отменили решение о депортации участников «Би-2» в Израиль. Группа связывает отмену решения с визитом высокопоставленных дипломатов из российского консульства. Сами музыканты отказались общаться с консулом, они продолжают находиться в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

Участников рок-группы задержали 24 января после концерта в клубе, расположенном на острове Пхукет. После этого участники коллектива сообщили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы.