Соединила кефир с ложкой майонеза. Через 20 минут на столе — горка воздушного счастья

Смешиваю кефир с майонезом — и через полчаса на столе дымятся воздушные пышки! Это гениально просто и удивительно: два, казалось бы, несладких ингредиента творят волшебство, создавая невероятно легкую выпечку, ради которой домочадцы готовы забыть обо всем.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, с хрустящей и слегка маслянистой корочкой лепешечки, внутри — нежные, пористые, буквально тающие, как пух. Их едва уловимая кислинка и идеальная мягкость покоряют с первого кусочка.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл кефира любой жирности, около 350 г пшеничной муки, 3 ст. л. майонеза, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, половина ч. л. пищевой соды и растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте кефир комнатной температуры с майонезом, солью и сахаром. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. В самом конце добавьте соду и тщательно вымесите еще минуту. Накройте тесто полотенцем и дайте ему отдохнуть 15 минут. Разделите его на части, раскатайте каждую в круглую лепешку толщиной около сантиметра. Разогрейте на среднем огне сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте пышки по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистого цвета. Подавайте их горячими, обильно посыпав сахарной пудрой или смазав медом. Приятного чаепития!

