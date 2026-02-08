Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 14:31

Соединила кефир с ложкой майонеза. Через 20 минут на столе — горка воздушного счастья

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смешиваю кефир с майонезом — и через полчаса на столе дымятся воздушные пышки! Это гениально просто и удивительно: два, казалось бы, несладких ингредиента творят волшебство, создавая невероятно легкую выпечку, ради которой домочадцы готовы забыть обо всем.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, с хрустящей и слегка маслянистой корочкой лепешечки, внутри — нежные, пористые, буквально тающие, как пух. Их едва уловимая кислинка и идеальная мягкость покоряют с первого кусочка.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл кефира любой жирности, около 350 г пшеничной муки, 3 ст. л. майонеза, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, половина ч. л. пищевой соды и растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте кефир комнатной температуры с майонезом, солью и сахаром. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. В самом конце добавьте соду и тщательно вымесите еще минуту. Накройте тесто полотенцем и дайте ему отдохнуть 15 минут. Разделите его на части, раскатайте каждую в круглую лепешку толщиной около сантиметра. Разогрейте на среднем огне сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте пышки по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистого цвета. Подавайте их горячими, обильно посыпав сахарной пудрой или смазав медом. Приятного чаепития!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу — такой нежный минтай больше нигде не пробовала
Общество
Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу — такой нежный минтай больше нигде не пробовала
Специально держу пачку творога в холодильнике для такого чуда! Простой рецепт за 20 минут
Общество
Специально держу пачку творога в холодильнике для такого чуда! Простой рецепт за 20 минут
Открыла свою фишку для выпечки! Теперь пирожки и булочки нежные, как пух. Пеку, пеку и не могу остановиться
Общество
Открыла свою фишку для выпечки! Теперь пирожки и булочки нежные, как пух. Пеку, пеку и не могу остановиться
Вместо эклеров готовлю рулет: с ним никакой мороки — рецепт, который повторит каждый
Общество
Вместо эклеров готовлю рулет: с ним никакой мороки — рецепт, который повторит каждый
Никаких больше сырников. Готовлю пушистые плетенки-косички. Секрет прост — ароматная пропитка. Тесто выходит с первого раза
Общество
Никаких больше сырников. Готовлю пушистые плетенки-косички. Секрет прост — ароматная пропитка. Тесто выходит с первого раза
рецепты
выпечка
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, чем опасны для Зеленского файлы Эпштейна
Техника Apple хлынула на российский рынок с Украины
Итальянский модный дом «закрепился» в России
Немой итальянский подросток сочинил и озвучил с помощью ИИ песню о Донбассе
Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ
Песня Кати Лель стала неожиданным хитом в Индонезии
Отношение к русским на Олимпиаде-2026: запреты, скандалы, дискриминация
«Калашников» заявил о создании новейшего управляемого боеприпаса
«Они приносят детей в жертву Люциферу»: кто заставил замолчать Эпштейна?
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию
Стало известно, какие компании подпали под санкции Зеленского
Раскрыты детали знакомства подозреваемых в покушении на генерала Алексеева
«Мягкая дискриминация»: депутат о допвыходных для родителей школьников
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева
Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет
Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого
Собственность создателей Leonardo могут изъять
Налет на Брянск, белгородцы без отопления: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.