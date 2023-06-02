Соцсеть «Одноклассники» запускает оригинальные шоу о хобби

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» запускает линейку оригинальных шоу, которые будут публиковаться на платформе в течение всего лета. Они будут посвящены разнообразным хобби, популярным среди россиян. Всего было снято более 50 эпизодов для семи разнообразных проектов. Найти их можно будет в сервисе «Увлечения» и в официальных группах о кулинарии и путешествиях. Директор по маркетингу ОК Наталия Радченкова отметила, что новые шоу должны повысить интерес пользователей к соцсети.

Мы продолжаем увеличивать объем оригинального контента в ОК, в том числе за счет хобби-шоу собственного производства, и запуск целой линейки новых проектов позволит нам и дальше поддерживать восприятие соцсети как платформы для хобби и увлечений. Благодаря новым проектам мы рассчитываем повысить вовлеченность аудитории, а также дать пользователям полезный контент о том, чем им нравится заниматься, — рассказала Наталия Радченкова.

Тематика была выбрана с учетом активности пользователей в сервисе «Увлечения» и сезонных интересов. Зрители узнают оригинальные рецепты блюд, получат советы от профессионалов по уходу за питомцами и даже смогут отправиться в виртуальное путешествие по России.

Летний сезон откроет проект «Мое хобби лучше». Ведущие Екатерина Скулкина и Олег Верещагин разрушат существующие стереотипы о разделении увлечений на мужские и женские. Эпизоды будут выходить каждый вторник. С 7 июня стартует шоу «В мире домашних животных». В выпусках будет использован не только контент от популярных блогеров, но и личные видео пользователей. 30 июня зрители познакомятся с тревел-шоу «ОК, мам, поехали», в котором телеведущий Иван Чуйков отправится в путешествие по России вместе со своей мамой. Для тех, кто любит пробовать новое, подготовлен проект «Готовим на даче. Шеф-повар Александр Белькович расскажет о простых блюдах, которые сможет приготовить каждый.

28 марта стартовал проект о хобби «ОКнутые люди», ведущим которого стал актер Сергей Бурунов. Флагманский проект ОК посвящен увлечениям пользователей, это первый проект в линейке оригинальных шоу, которые появятся на платформе в 2023 году.