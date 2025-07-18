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18 июля 2025 в 16:06

В России предложили штрафовать родителей за фото с алкоголем

Депутат Иванов заявил, что нужно штрафовать родителей за фото с алкоголем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо начать штрафовать родителей, размещающих в социальных сетях фотографии с алкогольными напитками в присутствии детей, с такой инициативой в интервью Life.ru выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Парламентарий считает, что подобные публикации формируют у несовершеннолетних неправильное представление о социальных нормах, создавая ложное впечатление допустимости такого поведения.

К счастью, в нашем обществе еще остались неравнодушные люди, готовые сделать замечание, позвонить, предупредить. Но нельзя перекладывать эту ответственность только на граждан — государство должно защитить детей от пропаганды алкоголя в собственной семье, — сказал депутат.

Согласно предложению, за первое нарушение предусматривается предупреждение или денежный штраф. При повторных случаях публикации подобного контента Иванов предлагает рассматривать вопрос о возможном ограничении родительских прав в отношении таких граждан.

Ранее юрист Михаил Салкин в комментарии для NEWS.ru разъяснил правовые последствия использования нецензурной лексики в общественных местах. По его словам, громкий разговор с матерными выражениями может квалифицироваться как мелкое хулиганство, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей либо административного ареста сроком до 15 суток.

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