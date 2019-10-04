https://static.news.ru/photo/081cb970-e775-11e9-aee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

315 социально значимых объектов Крыма подключат к высокоскоростному Интернету. Работы проводятся на бюджетные средства. Программа рассчитана на три года.

До конца этого года — 82 объекта. Первый объект ФАП мы уже подключим в середине октября. В целом это будут ФАПы, больницы, школы, детские сады, опорные пункты полиции, — сказал РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

Ранее News.ru писал, что руководство компании SpaceX намерено ускорить проект Starlink, который призван обеспечить из космоса глобальный доступ к высокоскоростному Интернету. Илон Маск надеется добиться намеченных результатов, используя меньшее число спутников, чем было запланировано.

Необходимое количество будет выведено на орбиту благодаря 24 запускам, которые состоятся в следующем году. К 2021 году зона обеспечения высокоскоростным Интернетом будет расширена за счёт Виргинских островов и Пуэрто-Рико, писал News.ru.