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03 июля 2025 в 11:50

Как выбрать роутер для дома: 7 ключевых критериев

Как выбрать роутер для дома Как выбрать роутер для дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбор роутера для дома — задача, с которой сталкивается каждый, кто хочет получить стабильный и быстрый интернет. Но как не запутаться в технических характеристиках и подобрать оптимальную модель? Давайте разбираться вместе.

1. Определитесь с типом подключения

Перед покупкой уточните у провайдера, какой тип подключения используется:

  • ADSL: работает через телефонную линию, подходит для старых домов.

  • Ethernet (PPPoE): стандартный вариант для большинства современных провайдеров.

  • PON: оптоволоконное подключение с высокой скоростью.

  • 3G/4G/5G: для мобильного интернета, если нет проводного.

2. Оцените скорость интернета

Роутер должен поддерживать скорость, заявленную провайдером. Обратите внимание:

  • на стандарт Wi-Fi: выбирайте модели с поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac) или Wi-Fi 6 (802.11ax);

  • пропускную способность: для 4K-видео и онлайн-игр нужна скорость от 100 Мбит/с.

3. Учитывайте площадь покрытия

Чем больше дом, тем мощнее нужен роутер. Важные параметры:

  • количество антенн: 2–4 антенны обеспечат стабильный сигнал;

  • диапазоны частот: двухдиапазонные модели (2,4 ГГц и 5 ГГц) меньше подвержены помехам;

  • мощность передатчика: для квартиры хватит 15–20 dBi, для частного дома — от 25 dBi.

4. Проверьте количество портов

Для комфортного использования важно наличие:

  • LAN-портов: минимум 4 для подключения ПК, ТВ и других устройств;

  • USB-порта: полезен для подключения принтера или внешнего диска.

Как подобрать роутер Как подобрать роутер Фото: Shutterstock/FOTODOM

5. Обратите внимание на безопасность

Защита данных — обязательный критерий. Ищите роутеры:

  • с WPA3-шифрованием: самый современный стандарт безопасности;

  • функцией гостевой сети: чтобы ограничить доступ для посетителей;

  • встроенным файерволом: блокирует вредоносные атаки.

6. Удобство управления

Современные роутеры предлагают разные способы настройки:

  • веб-интерфейс: классический вариант для продвинутых пользователей;

  • мобильное приложение: удобно для быстрой настройки и контроля.

7. Бюджет и бренд

Цены на роутеры варьируются от 2 тыс. до 20 тыс. рублей. Во всех ценовых сегментах имеются достойные производители. Так что перед покупкой ознакомьтесь с отзывами реальных покупателей на понравившиеся модели.

Заключение

Теперь вы знаете, как выбрать роутер для дома, чтобы он отвечал вашим потребностям. Ориентируйтесь на скорость, покрытие и безопасность — тогда интернет будет работать без сбоев. Удачных покупок!

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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