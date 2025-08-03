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03 августа 2025 в 08:55

Зеленский уволил двух чиновников на фоне коррупционного скандала

Зеленский уволил двух чиновников из-за коррупционной схемы закупки беспилотников

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Мукачевской райадминистрации Сергея Гайдая и главу Рубежанской городской военной администрации Андрея Юрченко, следует из указа, опубликованного на сайте офиса главы государства. Причиной стала причастность чиновников к коррупционной схеме закупки беспилотников и средств РЭБ.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Алексея Кузнецова по подозрению во взятке. Также был задержан Сергей Гайдай.

Кузнецова подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме при закупке беспилотников и РЭБ. По предварительным данным, при заключении госконтракта на поставку средств радиоэлектронной борьбы указывалась заведомо завышенная цена, что позволило участникам сговора извлечь выгоду.

Схожим образом злоумышленники действовали при закупке FPV-дронов. В НАБУ сообщили, что военная часть заключила контракт по цене, завышенной на $80 тысяч (более 6,4 млн рублей). После выполнения договора компания-поставщик передала участникам преступной группы «откат».

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